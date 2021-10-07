Из СПбГУ отчислили студента, предлагавшего за деньги поучаствовать в выборных "каруселях"

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета приняло решение отчислить студента третьего курса Владислава Дубровского, который предлагал сокурсникам принять участие в фальсификациях на выборах в Петербурге, делится ТАСС.

"За нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, <…> а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета, допущенное с 17 по 19 сентября 2021 года, приказываю <…> обучающегося третьего курса <…> отчислить", - следует из приказа проректора СПбГУ Александра Бабича.

Дубровский, напомним, обучался по специальности "Политология". О нетривиальном предложении студента написал 9 сентября журнал DOXA: молодой человек в студенческих чатах СПбГУ распространял объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая 15 тысяч рублей за голосование за кандидата от "Единой России" по 2-му округу: там от партии баллотировался экс-глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, с подробностями ситуации можно ознакомиться в нашем материале.

Добавим, что впоследствии сам Дубровский раскаялся в своём "ужасном, авантюрном и не имеющем смысла" поступке, назвав предложение "сообщением ради сообщения".