           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:40

Из СПбГУ отчислили студента, предлагавшего за деньги поучаствовать в выборных "каруселях"

фото ЗакС политика Из СПбГУ отчислили студента, предлагавшего за деньги поучаствовать в выборных "каруселях"

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета приняло решение отчислить студента третьего курса Владислава Дубровского, который предлагал сокурсникам принять участие в фальсификациях на выборах в Петербурге, делится ТАСС.

"За нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, <…> а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета, допущенное с 17 по 19 сентября 2021 года, приказываю <…> обучающегося третьего курса <…> отчислить", - следует из приказа проректора СПбГУ Александра Бабича.

Дубровский, напомним, обучался по специальности "Политология". О нетривиальном предложении студента написал 9 сентября журнал DOXA: молодой человек в студенческих чатах СПбГУ распространял объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая 15 тысяч рублей за голосование за кандидата от "Единой России" по 2-му округу: там от партии баллотировался экс-глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, с подробностями ситуации можно ознакомиться в нашем материале. 

Добавим, что впоследствии сам Дубровский раскаялся в своём "ужасном, авантюрном и не имеющем смысла" поступке, назвав предложение "сообщением ради сообщения".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru