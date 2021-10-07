Барановского утвердили на пост вице-губернатора Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 7 октября проголосовали за назначение Евгения Барановского на должность заместителя председателя правительства Ленинградской области. Он будет курировать строительство и ЖКХ.

Его кандидатуру предложил глава региона Александр Дрозденко. По словам губернатора, Барановский продолжит уделять особое внимание проблеме обманутых дольщиков.

Инициативу главы Ленобласти поддержали единогласно.

Ранее, в августе 2021 года, Барановский стал исполняющим обязанности вице-губернатора Ленобласти по строительству и ЖКХ, заменив на этом посту Михаила Москвина, нынешнего главу представительства Ленобласти при правительстве России.

С 2011 по 2014 год Барановский был помощником депутата Государственной думы Оксаны Дмитриевой. Позже его избрали депутатом муниципального совета МО "Юго-Запад". С августа 2016 года по август 2021 года он работал в Смольном на должности зампреда комитета по строительству.

Константин Леньков