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Новости 11:56

Германия будет ежемесячно выплачивать пережившим блокаду Ленинграда евреям по 375 евро

фото ЗакС политика Германия будет ежемесячно выплачивать пережившим блокаду Ленинграда евреям по 375 евро

Руководство Германии приняло решение установить ежемесячные выплаты евреям, пережившим блокаду Ленинграда, в размере 375 евро, информирует Jewish Claims Conference.

Начисления будут предоставляться евреям, которые провели в осаждённом городе не менее трёх месяцев. Также выплаты гарантированы тем представителям народа, которые прожили свыше трёх месяцев в оккупации в Румынии или в подполье во Франции.

Всего правом на пособие обладают 6,5 тысяч человек.

"По мере старения этого последнего поколения выживших их нужды возрастают. Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости", — высказался по случаю глава Jewish Claims Conference Гидеон Тейлор.

Jewish Claims Conference — это организация, которая занимается переговорами о предоставлении компенсаций жертвам преследований нацистов и их наследникам. 


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