           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:07

Суточный прирост COVID-заражённых в РФ составил 27 550 человек — это максимум с начала года

фото ЗакС политика Суточный прирост COVID-заражённых в РФ составил 27 550 человек — это максимум с начала года

Ковидная статистика в России пополнилась 27 550 новыми случаями заражения — это максимум с начала текущего года, оповестили в оперативном штабе. 

За сутки при этом скончались 924 пациента — днём ранее также был побит антирекорд с 929 COVID-смертями.

Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 7 690 110 россиян, из них от инфекции умерли 213 549.

В Петербурге COVID-19 подтвердился ещё у 2 418 местных жителей. Согласно официальной статистике, за минувшие 24 часа инфекция унесла жизни 60 человек.

На первом месте по уровню распространения болезни — Москва (5404 случая), на третьем после Северной столицы — Подмосковье (1454).

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru