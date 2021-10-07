Бельский о Макарове: Было бы пару десятков таких, можно было бы выборы не проводить

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире телеканала "78" заявил, что бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров — человек с огромным опытом. Он добавил, что "неуемная энергия" Макарова всегда позволяла ему быть в топе политиков города. Его знают не только в Петербурге, но и в остальной России, уверен Бельский.

"Если бы в "Единой России" было бы пару десятков таких, как Вячеслав Серафимович [Макаров], то можно было бы выборы не проводить — они бы сами собой выбирались бы", – заявил действующий спикер ЗакСа.

Ведущий телеканала Михаил Титов отметил, что на последнем заседании парламента Бельский благодарил своего предшественника, но не озвучил его фамилию.

– Это вы сознательно? – поинтересовался ведущий.

Бельский ответил отрицательно. Он сказал, что только входит в работы спикера — "где-то есть моменты волнения". Председатель ЗакСа уточнил, что у него с Макаровым хорошие отношения.

София Саттарова