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Спикер ЗакСа Бельский готов поменять глав комиссий при их плохой работе

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Бельский готов поменять глав комиссий при их плохой работе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире телеканала "78" прокомментировал назначения практически на все руководящие посты парламента представителей "Единой России". Только два оппозиционера получили места: депутат от "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина стала вице-спикером, а депутат от КПРФ Ирина Иванова возглавила комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству.

Бельский заявил, что люди заняли посты председателей комитетов и комиссий исходя из их качеств. По его мнению, главное — эффективность работы, а не распределение по партиям. При необходимости руководителей комитетов и комиссий можно поменять, уверен спикер. 

– Мы же формируем [комиссии и комитеты] для того, чтобы они работали, а не для того, чтобы они были раскрашены в те или иные цвета. Какая разница? Для нас же главное — эффективность работы. Если те люди, которые сейчас выбраны в этих комиссиях, будут работать неэффективно, то мы их поменяем. Я в этом проблемы не вижу, – сказал Бельский. 

Он считает, что работы не будет, если "ставить политику там, где нужно работать". 

София Саттарова / Скриншот программы "Итоги дня" телеканала "78"


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