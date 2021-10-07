Спикер ЗакСа Бельский готов поменять глав комиссий при их плохой работе

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире телеканала "78" прокомментировал назначения практически на все руководящие посты парламента представителей "Единой России". Только два оппозиционера получили места: депутат от "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина стала вице-спикером, а депутат от КПРФ Ирина Иванова возглавила комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству.

Бельский заявил, что люди заняли посты председателей комитетов и комиссий исходя из их качеств. По его мнению, главное — эффективность работы, а не распределение по партиям. При необходимости руководителей комитетов и комиссий можно поменять, уверен спикер.

– Мы же формируем [комиссии и комитеты] для того, чтобы они работали, а не для того, чтобы они были раскрашены в те или иные цвета. Какая разница? Для нас же главное — эффективность работы. Если те люди, которые сейчас выбраны в этих комиссиях, будут работать неэффективно, то мы их поменяем. Я в этом проблемы не вижу, – сказал Бельский.

Он считает, что работы не будет, если "ставить политику там, где нужно работать".

София Саттарова / Скриншот программы "Итоги дня" телеканала "78"