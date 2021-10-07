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Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение по делу о госизмене

фото ЗакС политика Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение по делу о госизмене

Основателю компании Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), уведомил ТАСС близкий к правоохранительным структурам источник.

29 сентября Сачкова поместили в СИЗО до 27 ноября в рамках обозначенного разбирательства.

Эксперт в области кибербезопасности свою вину в инкриминируемом правонарушении отрицает, заверяя, что никогда не сотрудничал со службами разведки зарубежных стран.

28 сентября полиция нагрянула с обыском в московскую штаб-квартиру Group-IB с обысками.

Group-IB занимается предоставлением услуг по кибербезопасности, разрабатывает решения для выявления и предотвращения кибератак. Считается одним из мировых лидеров в своей области. Сачков – член комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.


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