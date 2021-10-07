Активистам, развернувшим на Красной площади баннер в поддержку Навального, поступают угрозы

Приехавшие в Москву активисты из Калуги, которые 15 сентября развернули на Красной площади баннер в поддержку Алексея Навального и содержащий критику Владимира Путина, оповестили "ОВД-Инфо"* о поступивших им угрозах.

Сергей Редников обнаружил утром 6 октября у себя в почтовом ящике фотографию со своим изображением под прицелом оружия: послание также изобиловало угрозам физической расправы в его адрес. Неизвестные обвиняют его в организации митингов и получении денег из-за рубежа.

Активист предположил, что авторами письма могли быть правоохранители. Он написал заявление в полицию об угрозе его жизни.

Кроме того, злоумышленники испортили автомобиль другого калужского активиста Сергея Лукашова, который также принимал участие в акции на Красной площади. Его машину забрызгали краской, а выхлопную трубу залили монтажной пеной.

Лукашова и его жену Светлану, в отличие от других задержанных на акции, отпустили из отдела полиции в тот же день. Впрочем, на другой день им вручили предостережение, в котором утверждалось, что они якобы планируют провести некое протестное мероприятие в Калуге. В полиции грозились возбудить в их отношении несколько уголовных и административных дел.

Другой участник манифеста Илья Ермаков, арестованный вместе с Редниковым, сообщил, что к нему в спецприёмник приходили от военкомата и вручали два постановления о том, что он якобы не подписал две повестки. При этом одну он подписал, а вторую не смог, так как был на больничном.

Калужские активисты развернули "антипутинский" баннер на Красной площади 15 сентября: их акция не продлилась и 30 секунд.

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