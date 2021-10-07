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Представлять Мурманскую область в Совфеде будет единоросс Сахарова

фото ЗакС политика Представлять Мурманскую область в Совфеде будет единоросс Сахарова

Депутаты Мурманской областной думы избрали главу исполкома локального отделения "Единой России" Татьяну Сахарову новым представителем региона в Совете Федерации.

Голосование проходило в открытом режиме. В итоге за кандидатуру Сахаровой свои голоса отдали 28 мурманских парламентариев, трое выступили против, один воздержался.

Ранее регион в Совфеде представляла Татьяна Кусайко, которая победила на прошедших выборах в Государственную думу восьмого созыва и решила не отказываться от полученного мандата.

Фото: сайт мурманского отделения ЕР


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