Представлять Мурманскую область в Совфеде будет единоросс Сахарова

Депутаты Мурманской областной думы избрали главу исполкома локального отделения "Единой России" Татьяну Сахарову новым представителем региона в Совете Федерации.

Голосование проходило в открытом режиме. В итоге за кандидатуру Сахаровой свои голоса отдали 28 мурманских парламентариев, трое выступили против, один воздержался.

Ранее регион в Совфеде представляла Татьяна Кусайко, которая победила на прошедших выборах в Государственную думу восьмого созыва и решила не отказываться от полученного мандата.

Фото: сайт мурманского отделения ЕР