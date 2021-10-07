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Таганский суд Москвы оставил в силе штраф Twitter в 5,5 млн рублей

фото ЗакС политика Таганский суд Москвы оставил в силе штраф Twitter в 5,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оставил без изменения штрафы соцсети Twitter за неудаление контента по требованию Роскомнадзора на 5,5 млн рублей, сообщили представители суда.

Решения мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы оставлены без изменений.

В июле суд оштрафовал Twitter по двум протоколам по ч. 2 ст.13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Также соцсеть штрафовали по той же статье в сентябре еще на 5 млн рублей.

Суд также штрафовал Facebook и Telegram. Общая сумма штрафов Facebook к середине сентября превысила 90 млн, Twitter – около 60 млн, Telegram – примерно 40 млн рублей.


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