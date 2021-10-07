Владимир Васильев снова возглавил фракцию "Единая Россия" в Госдуме

Фракция "Единая Россия" выбрала Владимира Васильева своим руководителем в восьмом созыве Госдумы, передает ТАСС.

5 октября стало известно, что Васильева выдвинули на этот пост. Он уж возглавлял фракцию единороссов в Госдуме VI и VII созывов до 2017 года: после него главой фракции был Сергей Неверов.

Предполагается, что у Васильева будет два первых заместителя. Один из них – бывший спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, по организационной работе. Второй – Дмитрий Вяткин, по законодательной деятельности.