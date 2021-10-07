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Муниципал 18:15

"ВКонтакте" удалил комментарий с цитатой из песни Оксимирона из группы МО "Лиговка-Ямская"

фото ЗакС политика "ВКонтакте" удалил комментарий с цитатой из песни Оксимирона из группы МО "Лиговка-Ямская"

Администрация "ВКонтакте" удалила комментарий из группы "Наш Дом — Лиговка-Ямская" с цитатой из песни рэпера Оксимирона "Переплетено", внимание на ситуацию обратил Znak.com.

Комментарий опубликовала участница группы под постом о сносе здания "Роспечати". Девушка написала, что протестовала против этого решения, и снабдила комментарий цитаты из трека Оксимирона. 

Администратор группы, депутат МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов предположил, что представители соцсети могли трактовать строчки как призыв к самоубийству. Изотов рассказал, что раньше с удалением комментариев в своей группе он не сталкивался.

"Если бы комментарий не удалили, возможно, его бы не особенно и заметили, а удаление придало ему веса", - прокомментировал он.

Во "ВКонтакте" сообщили, что удалили комментарий по ошибке, связались с пользователем и извинились.


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МО Лиговка-Ямская

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