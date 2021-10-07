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МВД в Новосибирске требует более 3 млн рублей от блогера и депутата горсовета за работу полиции на акции 31 января

фото ЗакС политика МВД в Новосибирске требует более 3 млн рублей от блогера и депутата горсовета за работу полиции на акции 31 января

Управление МВД по Новосибирской области подало иск к депутату горсовета Новосибирска Антону Картавину и блогеру Тимуру Ханову, требуя с них 3,02 млн рублей за работу полиции на акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января, передает "Тайга.инфо".

Иск был подан еще 19 августа, копию иска ответчики получили лишь сейчас. Рассмотрение иска по существу назначено на 20 октября. И Картавин, и Ханов во время акции 31 января отбывали аресты в спецприемнике. Картавин был арестован на 10 суток, Ханов - на семь, на обоих составили протоколы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления) из-за роликов с анонсом акции в соцсетях.

МВД требует от ответчиков более 3 млн рублей: по версии полицейских, именно столько они должны получить за сверхурочную работу в день акции. Еще в 13 тысяч рублей полиция оценила свои затраты на бензин в тот день.

Аналогичные иски подавали управления МВД в Уфе, Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Перми. В Кирове силовики взыскали таким образом 183 тысячи рублей, при этом в качестве довода они сослались на практику работы по ложным вызовам о минировании. В Перми – более полумиллиона рублей, в Челябинске - 2,17 млн.


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