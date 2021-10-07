Мосгорсуд отказался исключать "Медузу" из реестра СМИ-иноагентов

Мосгорсуд отклонил жалобу "Медузы"* на внесение в реестр СМИ-иноагентов, сообщила в телеграм-канале юристка Анастасия Буракова.
Суд оставил без изменения решение Замоскворецкого суда Москвы. Буракова напомнила, что в первой инстанции в качестве доказательства законности решения Минюст привел обращение бывшего члена ОНК Алексея Ионова, которое стало формальным поводом для внесения "Медузы" в реестр. С момента жалобы до включения издания в список СМИ-иноагентов прошло лишь три дня.
Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.
В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.
*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов России