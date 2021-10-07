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ТАСС: В России могут создать Арктический флот для охраны Северного морского пути

фото ЗакС политика ТАСС: В России могут создать Арктический флот для охраны Северного морского пути

В России может появиться новое объединение военно-морского флота - Арктический флот, пишет ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

По словам источника, это будет отдельное объединение в составе российского флота. В его задачи может войти обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов.

Собеседник агентства утверждает, что создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению.

Официального подтверждения этой информации нет. При этом источник "Интерфакса" опровергает эти сведения, напомнив, что недавно Северный флот получил статус военного округа и объединенного стратегического командования, к тому же территориально он как раз находится в Арктике. Еще один собеседник агентства заявил, что существующая военная инфраструктура "является оптимальной для обеспечения национальных интересов России в арктической зоне и защиты Северного морского пути".


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