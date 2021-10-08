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Новости 10:04

Думские единороссы избрали Вячеслава Макарова первым замруководителя фракции

фото ЗакС политика Думские единороссы избрали Вячеслава Макарова первым замруководителя фракции

Фракция "Единой России" в Государственной думе определилась со своей партийной структурой. Ее утвердили днем ранее, 7 октября, в ходе организационного собрания, которое прошло на площадке партии. 

"Принято решение рекомендовать фракции "Единой России" в Государственной думе избрать первыми заместителями руководителя фракции: по законопроектной деятельности - Вяткина Дмитрия Федоровича, по организационной работе - Макарова Вячеслава Серафимовича. Руководителями внутрифракционных групп - заместителями руководителя фракции: Борисова Александра Александровича, Иванова Владимира Валерьевича, Квитку Ивана Ивановича, Селиверстова Виктора Валентиновича, Шхагошева Адальби Люлевича", - отчитался об утвержденных кандидатурах глава думской фракции ЕР Владимир Васильев.

Кроме того, единороссы утвердили замруководителей фракции. Это Андрей Исаев, Игорь Кастюкевич, Сергей Морозов и Евгений Ревенко.

Добавим, о том, что Васильев во второй раз стал главой думской фракции ЕР, стало известно накануне, 7 октября. Он уж возглавлял фракцию единороссов в Госдуме VI и VII созывов до 2017 года, после него главой фракции был Сергей Неверов.

Макаров, напомним также, был спикером петербургского Заксобрания шестого созыва.


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