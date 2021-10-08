Единороссов Чебыкина и Беликова делегируют в антикоррупционную комиссию при губернаторе

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга на заседании 8 октября рекомендовал делегировать своих представителей в комиссию по координации работы по противодействию коррупции. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов.

Направить в комиссию председателя комитета по законодательству Всеволода Беликова и руководителя комиссии по вопросам законности Константина Чебыкина. Оба представляют "Единую Россию".

Беликов отметил, что и раньше работал в комиссии при губернаторе на правах председателя Совета муниципальных образований.

Окончательное решение о делегировании депутатов примут на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев