Петербуржца оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий о теракте в Новой Зеландии

Второй Западный окружной военный суд решил оштрафовать на 300 тысяч рублей петербуржца Константина Алексеева за комментарий о теракте в мечети в Новой Зеландии, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчине инкриминировали публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Как полагает следствие, в августе прошлого года Алексеев "с целью оправдания терроризма" опубликовал во "ВКонтакте" комментарий в группе РИА "Новости", который начинался со слов: "За что?! Таким людям…".

Суд узрел в публикации "признаки оправдания совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей".

Вину в правонарушении Алексеев признал.