Финляндия продлила запрет на въезд россиян в страну до 24 октября

Руководство Финляндии пролонгировало сро действия ограничений на въезд в страну для государств, не входящих в Шенгенскую зону. Так, согласно обновлённым противоэпидемическим правилам, россине не смогу пересечь финскую границу до 24 октября.

Предыдущие меры заканчивали действие 10 октября.

"Согласно действующим ограничениям, в Финляндию можно приехать из всех стран, предъявив справку о полной вакцинации (вакцина должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам — прим. ред.). Другими разрешенными критериями въезда являются возвращение в Финляндию, возвращение в другие страны ЕС или Шенгенской зоны, транзитные рейсы регулярного авиасообщения или другая веская причина", — сообщает финский телеканал Yle.

Попасть на территорию скандинавского государства могут лишь россияне, которые приходятся родственниками его жителей, либо дипломаты или те, кто имеет на руках служебный паспорт или командировочное удостоверение.