В РФ поставлен новый суточный рекорд по количеству COVID-смертей: скончались 936 человек

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 936 жителей России - это новый максимум с начала пандемии, проинформировали в оперативном штабе. Всего зафиксировано 27 246 новых случаев заболевания.

В Петербурге от COVID-19 скончался ещё 61 пациент. Днём ранее, 7 октября, зарегистрировали 55 ковид-смертей.

Всего с официального начала распространения коронавируса его жертвами стали 214 485 россиян, из которых 22 321 - петербуржцы.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве (4595), Петербурге (2501), Московской (1490), Самарской (657) и Нижегородской областях (629). В Самарской и Нижегородской ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест.