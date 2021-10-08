Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов удостоился Нобелевской премии мира

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Реса, стали лауреатами Нобелевской премии мира. Информация об этом появилась на официальном сайте Норвежского Нобелевского комитета в Осло.

Организаторы премии объяснили своё решение, принятое в отношении отечественного журналиста, тем, что он на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в стране - особенно, учитывая непростую ситуацию, в какую попала журналистика в России.

"Основанная на фактах журналистика и профессиональная честность „Новой газеты" сделали ее важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента основания газеты погибли шесть журналистов. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор „Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты", — обосновали своё решение в Нобелевском комитете.

Сам Муратов в разговоре с "Подъёмом" назвал неожиданным своё "премирование".

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны", — высказался журналист.

Иллюстрация: официальный Twitter Нобелевской премии