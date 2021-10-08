           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:10

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов удостоился Нобелевской премии мира

фото ЗакС политика Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов удостоился Нобелевской премии мира

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Реса, стали лауреатами Нобелевской премии мира. Информация об этом появилась на официальном сайте Норвежского Нобелевского комитета в Осло.

Организаторы премии объяснили своё решение, принятое в отношении отечественного журналиста, тем, что он на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в стране - особенно, учитывая непростую ситуацию, в какую попала журналистика в России.

"Основанная на фактах журналистика и профессиональная честность „Новой газеты" сделали ее важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента основания газеты погибли шесть журналистов. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор „Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты", — обосновали своё решение в Нобелевском комитете.

Сам Муратов в разговоре с "Подъёмом" назвал неожиданным своё "премирование".

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны", — высказался журналист.

Иллюстрация: официальный Twitter Нобелевской премии


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru