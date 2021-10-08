ДП: Смольный будет терять по 630 тысяч рублей в сутки из-за сбоя в оплате парковки

Ввиду сбоя в работе банка, который привел к тому, что в Северной столице стала временно недоступна оплата парковки, Смольный будет недополучать в бюджет в среднем по 630 тысяч рублей в день, пишет "Деловой Петербург".

В комитете финансов ранее отчитались, что за 8 месяцев текущего года в городскую казну поступило свыше 150 млн рублей, полученных от горожан за оплату парковочных мест. Это равносильно 630 тысячам рублей ежедневно.

Опрошенные ДП участники рынка прогнозируют, что пока подведомственный Смольному СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" не заключит соглашения с новым финансовым оператором вместо нынешнего "Орбанка", который потерпел крушение, парковки в городе вновь станут условно бесплатными.

"При среднем размере рыночной комиссии в 2% за прием безналичной оплаты вознаграждение "Орбанка" из бюджета Петербурга могло составлять 12,6 тыс. рублей ежедневно при оценочном обороте ежедневной оплаты за парковки в 630 тыс. рублей. За 8 месяцев Смольный заплатил "Орбанку" не менее 3 млн рублей в качестве вознаграждение за прием безналичной оплаты", - пояснили в ДП.

О приостановке взимания платы за паркинг ввиду финансового краха "Орбанка" стало известно ранее сегодня.

"Парковка в центре не перестала быть платной. Однако чтобы минимизировать негативное влияние сложившейся ситуации на автовладельцев, было принято решение отключить паркоматы", — в свою очередь отметили в комитете по транспорту.