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Архангельск останется без воды более чем на сутки из-за замены водовода

фото ЗакС политика Архангельск останется без воды более чем на сутки из-за замены водовода

В большинстве районов Архангельска вечером в пятницу, 8 октября, отключат водоснабжение более чем на сутки, сообщили в мэрии города.

Воду отключат на время переноса магистрального водовода с территории стройплощадки арбитражного суда на проспекте Ломоносова. Гендиректор ООО "Стройцентр" Дмитрий Журавлев рассказал, что старой трубе уже 70 лет, и она не проходит по ГОСТу, ее заменят на новую, передает "Регион 29".

С 22:00 8 октября давление воды в трубопроводах будет понижено на 28 часов, в центральной части Архангельска воду на это время отключат полностью. Власти определили список колонок, в которых жители Архангельска смогут свободно получить воду, он доступен на сайте мэрии.

Также по городу будут развозить питьевую воду на машинах в емкостях с соответствующим сертификатом. График подвоза воды можно также найти на сайте мэрии. В "красной зоне", где воды не будет 28 часов, можно будет купить пять литров воды "Акварель" за один рубль. Работать на это будут 10 киосков по адресам: 

  • пр. Обводный канал, 22
  • пр. Обводный канал, 38
  • пр.Обводный канал, 54
  • пр.Обводный канал, 74
  • пр. Ломоносова, 268
  • пр. Ломоносова, 90
  • ул. Карла Маркса, 9
  • ул. Логинова, 24
  • ул. Шубина, 9
  • ул. Воскресенская, 14.

Маломобильным гражданам привезут пятилитровые канистры отдельно. Власти подчеркнули, что 28 часов — это крайний срок, и, кроме "красной зоны", вода в остальных районах должна появиться раньше.


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