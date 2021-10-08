Участвовавшего в думских выборах Сорокина оштрафовали на 4 тысячи рублей

Невский районный суд Петербурга 8 октября оштрафовал кандидата в депутаты Заксобрания и Годсумы от партии "Яблоко" Никиту Сорокина на четыре тысячи рублей, сообщил ЗАКС.Ру адвокат "ОВД-Инфо"* Алексей Калугин.

Его признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) за то, что 18 сентября он отказался покидать УИК №1459, на котором якобы обнаружил пропажу 300 бюллетеней. Силовики выводили его оттуда силой.

Калугин подозревает, что судья Светлана Лыкова могла вынести постановление об аресте, но наказание оказалось более мягким, поскольку Сорокин инвалид второй группы.

- Судья была готова дать ему арест, но я сказал, что назначать наказание, связанное с административным арестом, нельзя, потому что Никита является инвалидом второй группы. Он вышел из-за стола и наглядно показал [Сорокин передвигается с тростью], - рассказал Калугин.

Судья потребовала документ, который мог бы подтвердить состояние здоровья кандидата, и объявила перерыв полтора часа, чтобы он вернулся со справкой. Силовики отказались отпускать его из здания суда, хотя "яблочник" формально не был задержан. В ходе "переговоров" полицейские согласились выпустить Сорокина, но только в их сопровождении.

В суде также были проигнорированы ходатайства защиты о том, что протокол был составлен с нарушениями, так как с момента "правонарушения" прошло больше двух суток. Защита намерена оспорить штраф.

Сорокин баллотировался в Заксобрание по 9-му округу. По итогам голосования депутатом от этого округа стал единоросс Игорь Высоцкий. В Госдуму "яблочник" шел по округу № 211. Там победил другой единоросс Михаил Романов.

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Фото: vk.com/Никита Сорокин