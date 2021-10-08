Лисовец допустил введение новых ограничений для пожилых петербуржцев из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что уровень вакцинации от коронавируса старшего поколения недостаточный, и из-за этого возможно введение новых ограничений.

По словам Лисовца, от коронавируса среди петербуржцев старше 60 лет привились порядка 40% граждан: 526 тысяч из 1,3 млн жителей. Он заявил, что этого недостаточно, учитывая заболеваемость и смертность среди пожилых.

"К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", - сказал Лисовец.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Петербурге продолжает ухудшаться, заболеваемость растет. Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что в Петербурге при дальшейшем ухудшении эпидемиологической обстановки могут ввести дополнительные ограничения.

До этого губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью привились от коронавируса 1,6 млн человек, и этой цифры недостаточно для коллективного иммунитета к коронавирусу из-за того, что инфекция постоянно мутирует.