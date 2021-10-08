           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:54

Лисовец допустил введение новых ограничений для пожилых петербуржцев из-за роста заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика Лисовец допустил введение новых ограничений для пожилых петербуржцев из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил, что уровень вакцинации от коронавируса старшего поколения недостаточный, и из-за этого возможно введение новых ограничений.

По словам Лисовца, от коронавируса среди петербуржцев старше 60 лет привились порядка 40% граждан: 526 тысяч из 1,3 млн жителей. Он заявил, что этого недостаточно, учитывая заболеваемость и смертность среди пожилых. 

"К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", - сказал Лисовец.

Ситуация с эпидемией коронавируса в Петербурге продолжает ухудшаться, заболеваемость растет. Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявлял, что в Петербурге при дальшейшем ухудшении эпидемиологической обстановки могут ввести дополнительные ограничения. 

До этого губернатор Александр Беглов заявлял, что в городе полностью привились от коронавируса 1,6 млн человек, и этой цифры недостаточно для коллективного иммунитета к коронавирусу из-за того, что инфекция постоянно мутирует.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru