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Новости 16:36

Ущерб от загрязнения реки Каменки оценили в 12 млн рублей

фото ЗакС политика Ущерб от загрязнения реки Каменки оценили в 12 млн рублей

Деятельность бетонного завода ООО "Производственная компания "ПрофБетон" нанесла ущерб реке Каменке в Приморском районе Петербурга на 12 млн рублей, говорится в ответе комитета по природопользованию от 7 октября на обращение председателя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анне Замараевой. 

По данным надзорного органа, "ПрофБетон" загрязнял реку и близлежащую территорию отходами цементно-песчаной смеси. По результатам проверки организацию привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 860 тысяч рублей. 

Комитет направил материалы административных дел в природоохранную прокуратуру города с целью дальнейшего возмещения ущерба, который, по оценкам чиновников, составил 12 млн рублей. 

Активистам Приморского района удалось собрать три тысячи подписей под  требованием очистить реку от строительного мусора и отходов. Коллективное обращение направили губернатору Петербурга Александру Беглову и в комитет по природопользованию. Разовую очистку акватории реки Каменки планируют провести до 5 ноября 2021 года.


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