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Правительство разрешило поднять цены на капремонт на 25%

фото ЗакС политика Правительство разрешило поднять цены на капремонт на 25%

Правительство России одобрило постановление, согласно которому плата за оказание услуг по капремонту может вырасти на четверть из-за роста цен на стройматериалы, документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении указано, что до 1 января 2022 года цена договора может быть увеличина не более чем на 25% в связи с удорожанием материалов и оборудования. При этом стоимость услуг или работ по капремонту не может превышать предельную стоимость по региону и годовой объем денег, которые региональный оператор может израсходовать.

Увеличить стоимость подрядчик сможет лишь тогда, когда предоставит заключение о достоверности определения сметной стоимости капремонта. Документ должен подтверждать обоснованность роста цены.


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