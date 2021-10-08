Старшая дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, заняла пост министра культуры республики, заявил в своем аккаунте в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.

Даудов заявил, что "Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором". По его словам, Кадырова внесла "колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров" и добилась "высоких показателей во всех направлениях деятельности министерства культуры" Чечни.

Кадыровой 22 года, в 2020 году она стала первым замминистра культуры Чечни. Также она возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга Кадырова Медни. Также в 2020 году Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры.

фото: Айшат Кадырова / Instagram