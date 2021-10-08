           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:33

Муратов заявил, что проголосовал бы за присуждение Нобелевской премии мира Навальному

фото ЗакС политика Муратов заявил, что проголосовал бы за присуждение Нобелевской премии мира Навальному

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в ходе пресс-конференции по поводу присуждения ему Нобелевской премии мира заявил, что проголосовал бы за вручение этой премии политику Алексею Навальному.

Муратов отметил, что, будь он в Нобелевском комитете, он бы проголосовал за человека, "на которого ставили букмекеры".

"Но я считаю, что у этого человека все впереди. Имею в виду Алексея Навального", – приводит слова Муратова "Новая газета".

По словам Муратова, для редакции решение Нобелевского комитета значит "признание памяти павших коллег, в первую очередь". Речь идет о сотрудниках "Новой газеты", убитых в разные годы: это Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталья Эстемирова.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года. Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране. Муратов намерен перевести часть премии фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

 

фото: скриншот видео "Новой газеты"

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru