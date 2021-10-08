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Новости 17:38

Минюст внес Bellingcat и восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Минюст внес Bellingcat и восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов расследовательский проект Bellingcat*, издания "Кавказский узел"*, MNews* и восьмерых журналистов, следует из обновленного реестра на сайте ведомства.

Из юрлиц в реестр внесены ООО "МЕМО" ("Кавказский узел"), Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владелец MNews) и Stichting Bellingcat. Из журналистов в списки попали Татьяна Вольтская*, Екатерина Клепиковская*, Даниил Сотников*, Андрей Захаров*, Евгений Симонов*, Елизавета Сурначева*, Елена Соловьева*, Роман Перл*. Они — бывшие и действующие сотрудники Русской службы Би-би-си, "Дождя"*, "Настоящего времени"*, "7х7", "Радио Свобода"*. Также в реестр включили директора "Центра защиты прав СМИ"** Галину Арапову.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации  опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться. 

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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