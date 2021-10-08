"Россия Путина полна геморроя": Роман Перл* о включении в список иноагентов

Петербургский журналист Роман Перл прокомментировал ЗАКС.Ру решение Министерства юстиций о включении его в список СМИ-иноагентов.

Он предположил, что мог попасть в реестр из-за причастности "Настоящего времени"*, для которого снимает документальные фильмы, к изданию "Радио Свобода"*, которое также признано СМИ-иностранным агентом.

- Будет больше геморроя, что поделать. Россия Путина, к сожалению, полна геморроя. От этого никак не избавиться, пока что. Я понимал, что рано или поздно очередь моя наступит, но я не мог загадывать, в какой именно момент, - сказал Перл.

Кроме него, 8 октября Минюст, добавил в реестр СМИ-иноагентов проект Bellingcat*, издание "Кавказский узел"* и MNews*, директора "Центра защиты прав СМИ"** Галину Арапову*, а также восьмерых журналистов из Русской службы Би-би-си, "Дождя"* и других СМИ, которые, по мнению властей, выполняют функции иностранного агента.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

Константин Леньков