На директора школы в Казани, где произошла стрельба, завели дело о халатности

В Казани возбудили уголовное дело в отношении директора школы №175 Амины Валеевой из-за стрельбы в мае, передает ИА "Татар-информ".

Валеевой предъявлено обвинение по статье о халатности, передает ТАСС со ссылкой на Советский суд Казани. Ей предъявили обвинение в августе, она под подпиской о невыезде.

Также в отношении еще двух фигурантов - инженера "Союза пожарного мониторинга" Марата Зиганшина и генерального директора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова - возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

11 мая Галявиев открыл стрельбу в школе №175 в Казани. Десять человек погибли, еще 20 получили ранения. В соцсетях 19-летний юноша называл себя "богом" и предупреждал о желании убивать людей, ранее он учился в этой школе.

Ружье принадлежало Галявиеву легально. Из-за этой трагедии президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.