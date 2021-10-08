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"Отвергаем это решение": Би-би-си прокомментировала включение журналиста Захарова в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика "Отвергаем это решение": Би-би-си прокомментировала включение журналиста Захарова в реестр СМИ-иноагентов

Русская служба Би-би-си опубликовала заявление в связи с решением Минюста РФ внести в реестр СМИ-иноагентов сотрудника издания, расследователя Андрея Захарова*.

Редакция заявила, что категорически отрицает такое решение российских властей.

"В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории. У нас выдающаяся команда в Москве и других регионах России. Наш главный приоритет сейчас – поддержать Андрея Захарова, чтобы он и все его коллеги могли продолжить свою работу по освещению событий в России в это важное время", - говорится в заявлении редакции.

8 октября Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Андрея Захарова, а также еще семерых журналистов из "Настоящего времени"*, "Дождя"*, "Радио Свобода"*, "7х7" и других изданий, "Кавказский узел"*, Bellingcat и директора Центра защиты прав СМИ** Галину Арапову*. 

Петербургский журналист Роман Перл*, который тоже оказался в реестре, в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что теперь с новым статусом "будет больше геморроя". 

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
**Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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