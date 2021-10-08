Памфилова просчиталась: ТИК не могут аннулировать итоги выборов в УИК

Фото: Константин Леньков

Петербургские суды отказались рассматривать иски территориальных избирательных комиссий к нижестоящим участковым об аннулировании итогов выборов. Суды решили, что у ТИК нет таких полномочий. Некоторые избиркомы с таким аргументом не согласны и намерены добиваться принятия исков. Обратиться в суды от ряда ТИК требовала Центральная избирательная комиссия.

Права не нарушены

Кировский районный суд с интервалом в полчаса назначил на 8 октября рассмотрение исков территориальных комиссий к участковым об отмене итогов голосования. ЗАКС.Ру поприсутствовал на заседаниях.

Заявление к УИК № 589 подала территориальная комиссия № 41, а к УИКам №№ 757, 758 и 771 — территориальная комиссия № 8. Последняя направила заявления по наставлению Центральной избирательной комиссии, а теризбирком № 41 проявил самостоятельность.

Представительница ТИК № 41 и член этой комиссии Виктория Климшина рассказала на заседании, что территориальный избирком утвердил итоги голосования 20 сентября, а на следующий день им поступила жалоба. В обращении говорилось, что данные из увеличенной формы протокола УИК № 589 не соответствуют данным из итогового протокола комиссии — перепутаны цифры у Коммунистической партии Российской Федерации и "Коммунистов России", сообщила Климшина.

– Одним из доказательств наших заявленных исковых требований является увеличенная форма протокола, где и имеется несоответствие данным итогового протокола. Заявитель Мешков, обратившись к нам с жалобой, предоставил этот протокол в виде фотографии…, – рассказала представитель ТИК.

Судья Светлана Елькина дослушивать историю не стала. Она попросила Климшину пояснить, почему территориальная комиссия подала этот иск. Елькина напомнила о нормах кодекса административного судопроизводства (КАС): в иске надо указывать не только на вероятное нарушение, но и на то, в каких правах истец был поражен.

– Какие ваши права нарушаются? – спросила судья.

– Административный истец выступает в защиту прав… – начала представительница ТИК.

– Это чем предусмотрено? – перебила ее Елькина.

Климшина ответила, что это предусмотрено законодательством о выборах. Она заявила, что в пункте 1.1 статьи 77 закона об основных гарантиях (67-ФЗ) сказано о возможности избиркома подавать подобные иски. Это следует из второго предложения пункта, уверена Климшина.

"О принятом комиссией решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, результатов выборов, о внесении изменений в протокол комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу данная комиссия информирует комиссию, организующую выборы, референдум", – написано в указанной норме закона.

Судья Елькина все же предложила прекратить рассмотрение дела. Климшина "безусловно" выступила против, а прокурор и представитель участковой комиссии согласились с судьей.

Аналогичным образом ситуация сложилась на шести заседаниях по искам территораильной комиссии № 8 к участковым избиркомам №№ 757, 758 и 771. Все они располагаются в одной школе. В ней в ночь выборов ходили неизвестные и передвинули сейфы из зоны видимости камер видеонаблюдения, сообщала "Справедливая Россия – За правду".

ТИК в суде представляли Дарья Мишутина и член комиссии Виктор Венгеров, от участковых комиссий никто не пришел — только ходатайства с просьбой рассматривать дела в их отсутствие. Венгеров пояснил ЗАКС.Ру, что оспариваются итоги как по одномандатному, так и по федеральному округу по выборам в Государственную Думу. Поэтому к каждому УИКу подано по два иска.

Судья Елькина просила Мишутину и Венгерова тоже обосновать нарушение права территориального избиркома. В частности, она заявила, что надо учитывать 239 статью КАС.

В ней перечислено, кто имеет право оспаривать в суде итоги голосования. В одном из пунктов сказано, что избирательная комиссия имеет право обратиться в суд к избирательным комиссиям "в связи с нарушением законодательства о выборах". При этом в пунктах 15 и 16 сказано, что с исками об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования могут обращаться кандидаты, выдвинувшие их партии и избиратели. Венгеров также сослался на закон о выборах депутатов Госдумы:

"После установления итогов голосования, определения результатов выборов депутатов Государственной Думы вышестоящей избирательной комиссией решение нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу. О принятом избирательной комиссией решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, результатов выборов, о внесении изменений в протокол и (или) сводную таблицу данная комиссия информирует Центральную избирательную комиссию Российской Федерации".

Судья выслушала мнение представителей ТИК и отправилась в совещательную комнату для вынесения решения. По всем шести искам оно было одинаковым — прекратить рассмотрение.

Поздно опомнились

Оспорить итоги голосования на участках №№ 757, 758 и 771 территориальный избирком обязала Центральная избирательная комиссия. После выборов глава ЦИК Элла Памфилова в очередной раз ругала проведение выборов в Петербурге. Досталось как избирательной системе, так и некоторым кандидатам.

Центризбирком потребовал подать иск об отмене итогов выборов и территориальную комиссию № 19. Она должна оспорить итоги голосования на участках № 1379 (Московский район) и № 1991 (Пушкинский район).

Последний участок стал известен из-за своего "минирования" вечером в первый день голосования. УИК № 1379 прославился на второй день выборов, когда неизвестные прикрыли камеру видеонаблюдения в момент подхода к сейфу женщины с бумагами.

ТИК № 19 послушалась приказа Центризбиркома и иски подала, но суды их принимать отказались. Пушкинский районный суд в карточке дела по УИК № 1991 указал, что причина — "иные основания для отказа в принятии заявления". Московский районный суд написал: "заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке".

В объединенной пресс-службе судов ЗАКС.Ру уточнили, что в своих постановлениях суды указали, что ТИК могли сами отменить итоги выборов на участках, до того как подводить результаты по всей территории. Пушкинский и Московский районные суды тоже сослались на КАС и перечень тех, кто может подавать иски об аннулировании итогов голосования. Этот перечень исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит, заявили суды в определениях.

Представитель ТИК № 8 в суде Венгеров сообщил ЗАКС.Ру, что в мотивировочной части судья Елькина указала на невозможность одного избиркома подавать подобные иски к другому избиркому:

– Суд исходит из того понимания закона, что избирательная комиссия не вправе обращаться в суд к другой избирательной комиссии. Просто: не в праве обращаться в суд с таким иском.

Венгеров добавил, что судебной практики по подобным делам в России нет.

– Я даже не знаю, была в последние годы практика, чтобы избирательная комиссия подавали иски к избирательным комиссиям? Я не помню такого.

Он предположил, что наличие в законах норм о возможности подачи избиркомами исков о нарушениях на выборах "создает впечатление", что можно обратиться в суд и по отмене итогов голосования. Такое же впечатление создает и позиция Центризбиркома, отметил Венгеров.

Территориальная комиссия № 19 решила оспорить решение районного суда в Санкт-Петербургском городском суде по иску к УИК № 1379, но и там потерпела неудачу. В карточке дела сказано, что определение оставлено без изменения. Данных по пересмотру заявления на участковую комиссию № 1991 на сайте судов нет. ТИК №№ 8 и 41 пока не приняли решений об оспаривании постановления Кировского районного суда.

София Саттарова