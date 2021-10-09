В России выявили рекордное число заболевших и умерших от COVID-19 за сутки в 2021 году

В России за последние сутки выявлено 29 362 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это максимум с начала 2021 года. Большее число случаев заражения за сутки регистрировалось лишь 24 декабря 2020 года: тогда выявили 29 935 случаев, это был рекорд за время эпидемии.

Суточная смертность от коронавируса бьет рекорды пятый день подряд. За минувшие сутки зафиксировано 968 летальных исходов от коронавируса, это наибольшее значение за все время эпидемии в РФ. По официальным данным, на 9 октября от инфекции умерли 215 453 россиянина.

В Петербурге коронавирусом заразились еще 2 717 человек, это максимум с 24 января. Заболеваемость в городе продолжает значительно расти, приближаясь к высоким значениям ноября 2020 – января 2021 года.

В Москве, где больше всего выявленных случаев COVID-19, заболел еще 6 001 человек, в Подмосковье, которое на третьем месте — 1 689.