Google Play восстановил приложение "Навальный" для российских пользователей

Приложение "Навальный" снова стало доступно в Google Play, сообщил в соцсетях соратник Алексея Навального Иван Жданов.

По словам Жданова, это случилось после того, как сторонники оппозиционера направили "формально-правовую претензию" в компанию. Google в ответ сообщил, что все восстановлено.

Вместе с тем приложение "Навальный" отсутствует в App Store, сообщают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Приложение "Навальный" было удалено из App Store и Google Play 17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму. Роскомнадзор добивался этого в течение нескольких недель, с конца августа, регулярно обращаясь к Apple и Google с требованием убрать приложение. Приложение проекта "Умное голосование" рекомендовало пользователям сильных кандидатов от оппозиции на выборах.

В Apple в ответ на запрос Жданова указывали, что удалили приложение из-за признания ФБК* экстремистской организацией в России. Компания также указала, что, по версии Генпрокуратуры, с помощью приложения можно вмешиваться в выборы.