Движение по Биржевому мосту закрыли более чем на год из-за капремонта

Биржевой мост через Неву в Петербурге закрыт на капитальный ремонт, движение пешеходов и транспорта по нему прекращено, напомнили представители ГБУ "Мостотрест".

Движение по мосту закрылось в ночь на 9 октября. Переправа будет недоступна для водителей и пешеходов до ноября 2022 года. Работы по капитальному ремонту моста при этом продолжатся вплоть до весны 2023 года.

В "Мостотресте" отметили, что Биржевой мост капитально ремонтируют впервые за 60 лет его эксплуатации.

В мае стало известно, что на ремонт Биржевого моста Смольный выделил более 2,3 млрд рублей. До этого, в апреле, директор ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин заявлял, что на комплексный ремонт переправы понадобится не менее 3 млрд рублей.