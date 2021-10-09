Музей Анны Ахматовой просит помочь с поисками их старейшего кота Оси

Сотрудники музея Анны Ахматовой обратились к петербуржцам с просьбой помочь найти старейшего музейного кота Осю. Он потерялся вечером 8 октября.

Осе около 16 лет, он рыжий, крупный, кастрирован. Сотрудники музея рассказали, что он никогда не уходил дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта. Ося регулярно наблюдается у ветеринара и дважды в день принимает жизненно необходимые лекарства. МР7 уточняет, что Ося нуждается в пожизненной терапии, так как подвержен тромбозам, и у него слабое сердце.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку, которая подобрала кота. Сотрудники музея просят связаться с ними всех, у кого есть информация об Осе.

фото: музей Анны Ахматовой