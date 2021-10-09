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"Интерфакс": На подростка из Петербурга завели дело из-за фото с патроном и угрозы школе "готовиться"

фото ЗакС политика "Интерфакс": На подростка из Петербурга завели дело из-за фото с патроном и угрозы школе "готовиться"

В Петербурге возбудили дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме в отношении школьника, который якобы пугал знакомых намерением устроить стрельбу в учебном заведении, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Источник сообщил, что ученик 11 класса школы в Приморском районе в сентябре опубликовал в соцсети фото с патроном в руке, призвав школу "готовиться". Это случилось в тот же день, когда студент открыл стрельбу в вузе в Перми.

Агентство уточняет, что подросток задержан, сейчас он под подпиской о невыезде. 


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