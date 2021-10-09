В "Ленэнерго" направили защитников граффити с Игорем Тальковым на Литейном проспекте в Смольный

Представители "Россети Ленэнерго" заявили, что не будут согласовывать граффити с Игорем Тальковым на подстанции на Литейном проспекте, и призвали жителей обратиться в Смольный, передает "Фонтанка.ру".

В "Ленэнерго" пояснили, что по этому поводу следует обращаться в комитет по градостроительству и архитектуре и там уточнять условия процедуры согласования.

"В случае размещения на энергообъекте изображения без согласования с городом, в соответствии с законодательством, компания "Россети Ленэнерго" обязана восстановить внешний вид объекта", - подчеркнули в организации.

Ранее жильцы окрестных домов написали обращение в "Ленэнерго" с призывом оставить граффити. Людмила Карташова, которая представилась как подруга Талькова-младшего, сообщила, что встретиться с главой КГА Владимиром Григорьевым инициаторы обращения попытаются на следующей неделе.

Напомним, накануне, когда коммунальщики начали было закрашивать изображение, на место событий приехал сын Талькова, Игорь Тальков-младший, и начал угрожать рабочим палкой, призывая не воевать с ним.