Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в восстановленной башне дореволюционного дома Чубакова

Минувшим вечером, 9 октября, в районе 18:16 на пульт службы ГУ МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре, возникшем в дореволюционном доме К. Г. Чубакова на Петроградке. Здание признано объектом культурного наследия.

Следует отметить, что не так давно в доме была восстановлена утраченная башня — именно она и полыхала на момент, когда прибыли спасатели. После пламя перекинулось на кровлю: пожар распространился на площади 800 кв. метров.

На данный момент пожарным удалось полностью погасить огонь.

"10 октября в 6:00 пожар по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, дом 30/15 полностью ликвидирован… Погибших, пострадавших нет", – отчитались в петербургском управлении МЧС.

К тушению огня привлекали 29 единиц техники и 128 человек. Из дома эвакуировали 100 жителей.

В причинах пожара предстоит разобраться прокуратуре.