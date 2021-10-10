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Новости 13:41

В Сочи Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП

фото ЗакС политика В Сочи Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП

Поздним вечером 9 октября в Сочи автомобиль Mercedes, в салоне которого находилась блогер и телеведущая Ксения Собчак, попал в аварию, в результате которой скончалась женщина-пассажир Volkswagen, информирует РЕН ТВ.

Машины столкнулись на сочинской трассе, ведущей в Красную Поляну, лоб в лоб. Инцидент произошёл во время обгона: "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген".

В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, приехавшая на южный отдых из Подмосковья, её подругу и водителя иномарки госпитализировали.

Водитель Mercedes, в салоне которого находилась Собчак, подтвердил, что перевозил журналистку.

После аварии она покинула автомобиль и уехала на такси в аэропорт.

У Собчак и её ассистенки – сотрясение мозга, пишет Baza.

"Мне предлагали госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение", - прокомментировала произошедшее журналистка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.


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