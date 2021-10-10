В Петербург приехала партия дефицитной вакцины "ЭпиВакКорона"

На баланс фармацевтической базы Северной столицы поступила новая партия антиковидной вакцины "ЭпиВакКорона", проинформировали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" в количестве 51 030 доз поступила "ЭпиВакКорона" — вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — уточнили в комздраве.

В ведомстве добавили также, что поставка ещё одного препарата от коронавируса — вакцины "КовиВак" — пока не ожидается. Последний раз его в малом количестве привозили в августе.

По состоянию на 9 октября в Петербурге было доступно свыше 860 тысяч доз вакцин.