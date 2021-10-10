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У петербургской ВШЭ сменилось руководство: новым главой учреждения назначена Анна Тышецкая

фото ЗакС политика У петербургской ВШЭ сменилось руководство: новым главой учреждения назначена Анна Тышецкая

Сергей Кадочников покидает пост директора НИУ ВШЭ в Петербурге, извещает пресс-служба учебного заведения. Его пост заняла Анна Тышецкая.

Анна Тышецкая является кандидатом филологических наук. По специальности - журналист, окончила соответствующий факультет Томского государственного университета. Занимает должность проректора по образовательной деятельности БФУ им. Канта в Калининграде. До этих пор она трудилась на посту зампроректора по учебной и воспитательной работе в Дальневосточном федеральном университете, главой которого был Никита Анисимов. Ныне он пребывает в должности ректора НИУ ВШЭ.

Кадочников руководил петербургской Вышкой с 2013 года. По словам Анисимова, на протяжении этого времени учебное заведение "задало новый тренд всему университету": Кадочникову принадлежала идея "Четыре кампуса – один университет", согласно которой ныне развивается НИУ ВШЭ.

При этом Кадочников не покинет Вышку и будет курировать её деятельность на новом этапе развития.


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