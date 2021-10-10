"Роскосмос" приостановит испытания ракетных двигателей и передаст сэкономленный кислород больницам

На фоне стремительно ухудшающейся эпидемической обстановки в России руководство "Роскосмоса" приняло решение приостановить испытания ракетных двигателей и направить сэкономленный на этом кислород в больницы, уведомил у себя в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики", - отчитался руководитель "Роскосмоса".

Он уточнил, что в рамках испытательного процесса расходуются значительные запасы кислорода: одно только предприятие может передавать на нужды медучреждений до 33 тонн кислорода в сутки.

Напомним, эпидситуация в стране день ото дня заметно ухудшается. Только за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом вернулся к показателям пика третьей волны и даже побил их.