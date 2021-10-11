Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" изменит режим работы

Ввиду проводимого специалистами метро капитального ремонта эскалатора на станции петербургского метро "Площадь Ленина" на несколько дней изменится режим работы вестибюля-1 (выход на Финляндский вокзал), информирует пресс-служба городской подземки.

"При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока", — говорится в послании пресс-службы метро.

Так, начиная с 18 октября и до конца года по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 — ограничен. Кроме того, 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход.