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Новости 10:22

Беглов представил Мейксина на должность вице-губернатора

фото ЗакС политика Беглов представил Мейксина на должность вице-губернатора

Губернатора Петербурга Александр Беглов направил на согласование депутатам Законодательного собрания кандидатуру главы Центрального района Максима Мейксина в качестве вице-губернатора по внутренней политике, информирует пресс-служба Смольного.

"В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга "О Правительстве Санкт-Петербурга" губернатор Александр Беглов направил в ЗакС представление на согласование Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики", — указано в послании, опубликованном на сайте городской администрации.

Место вице-губернатора, курирующего внутриполитический блок, стало вакантным после избрания Александра Бельского в ЗакС.

Мейксин возглавлял администрацию Центрального района с февраля 2019 года. До этого он был главой комитета по промышленной политике и инновациям.


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