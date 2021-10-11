Градозащитники требуют отмены работ на Шлиссельбургском шоссе, опасаясь за его сохранность

Представители движения "Живой город" совместно с жителями Колпинского района выступили против новых подрядных работ, которые чиновники Смольного планируют провести на Шлиссельбургском шоссе, известном своей дореволюционной застройкой и мощением. Начальная (максимальная) цена вопроса - 99,6 млн рублей. Активисты, изучившие материалы госзакупки, подозревают, что старинная дорога может не выдержать работ и есть риск ее полного разрушения.

В частности, градозащитников смущает, что на исполнение заказа выделили всего два месяца, а также тот факт, что заявку подала единственная фирма - АО "ПО Возрождение", хорошо знакомая активистам.

"Именно эта компания два года назад с целью берегоукрепления забетонировала живописный берег Невы вдоль шоссе, вырубив деревья. Заявленная в закупке методика "ремонта" недопустима для уникально сохранившегося вдоль Невы Шлиссельбургского тракта", - говорится в сообщении "Живого города".

Авторы обещают добиваться отмены аукциона.

Отметим, что в прошлом году КГИОП признал отрезок шоссе между домами 169 и 251 региональным памятником.