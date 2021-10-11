В РФ обновился антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки в 2021 году

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 762 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 957 , а сумели поправиться 15 460 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 5 002 новых больных, в Петербурге – 2 931 (на 109 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2 184. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 371 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 63 (накануне – 64).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.